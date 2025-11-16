Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS испустил необычные лучи, происхождение которых достоверно не известно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил ученый Гарвардского университета Ави Леб.

"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров", - написал он в своем блоге на платформе Medium.

Отмечается, что наблюдаемые явления могут представлять собой испаренный след фрагментов, выброшенных из основного ядра. В подтверждение версии о внеземном происхождении объекта 3I/ATLAS ученый предположил еще одну версию, согласно которой исходящие лучи сохраняют свою направленность, поскольку они создаются двигателями, сохраняющими глобальную ориентацию для целей навигации.

Снимки подтверждают новую аномалию, добавил ученый.