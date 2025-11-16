Azərbaycan gimnastları Avropa çempionu olublar

Azərbaycanın millisinin aerobika gimnastikası üzrə qarışıq cütlüyü Avropa çempionu olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

Məlumata əsasən, 14-16 noyabr tarixlərində Gəncə şəhərində keçirilən Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının final mərhələsində milli komandamızın üzvləri qarışıq cütlük Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov 19.600 xalla rəqiblərini geridə qoyaraq 1-ci yerin sahibi olub.