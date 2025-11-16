О Лабубу снимут кино

Sony Pictures приобрела права на создание фильма по мотивам китайского бренда плюшевых игрушек Лабубу - линейки пушистых монстров с милой, но немного странной внешностью. Студия планирует запустить полноценную франшизу в случае успеха первой картины.

Как передает Day.Az со ссылкой на shazoo.ru, сделка была заключена на этой неделе, так что продюсеры и режиссеры пока не определены. Также неизвестно, будет ли будущий фильм игровым или анимационным.

Лабубу создал гонконгский художник Казинг Лунг, работающий в Европе. Изначально фигурки выпускала компания How2 Work как часть серии игрушечных монстров, но настоящий взлет начался после того, как китайский ритейлер Pop Mart взял производство и продажу под свой контроль в 2019 году.