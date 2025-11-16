Ряд стран передали Турции фигурантов розыска Интерпола

Власти Германии, Грузии, Северной Македонии и Марокко выдали Турции в целом 10 лиц, объявленных в розыск по различным статьям Уголовного кодекса.

Как передает Day.Az, семеро из числа экстрадированных были включены в списки Интерпола, трое - разыскивались на местном уровне.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что наибольшее число подозреваемых в преступлениях переданы Турции властями Германии (4) и Грузии (3).

"Данные лица разыскивались за причастность к наркоторговле, терроризму, незаконном ношении оружия, мошенничестве, кражах и др. преступлениях", - проинформировал глава ведомства, разместив в соцсетях фотографии доставленных в страну лиц.

А.Ерликая заверил, что бегство за границу не поможет преступникам избежать правосудия.