В Австралии гоночный автомобиль въехал в толпу людей

Участвующий в соревнованиях гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей на востоке Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в результате инцидента пострадали девять человек, один из которых находится в критическом состоянии, сообщает телеканал 7News.

По предварительным данным, водитель потерял управление после столкновения с другим автомобилем на трассе, после чего пробил боковое ограждение и оказался в зоне для зрителей. Среди пострадавших семь мужчин и две женщины.

"Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу", - сообщает телеканал.

Все пострадавшие были госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.