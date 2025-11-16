Как очистить кэш на iPhone?

У многих владельцев iPhone в фоновом режиме одновременно работают десятки программ, а в браузере могут быть открыты вкладки, которые не закрываются месяцами. Постепенно это приводит к накоплению кэша - временных файлов, призванных ускорять загрузку приложений и сайтов. Однако при слишком большом объёме такие данные начинают замедлять устройство и вызывать подтормаживания.

Как передает Day.Az, каждый запуск программы или страницы в интернете оставляет на смартфоне изображения, скрипты, файлы авторизации и другие элементы. Они действительно ускоряют последующую загрузку, но со временем их становится настолько много, что система начинает ощущать нехватку ресурсов.

Ниже перечислены основные способы очистить кэш на iPhone под управлением iOS 26.

Очистка истории и данных сайтов в Safari

Браузер Safari часто накапливает значительный объём временной информации, и это может замедлять работу веб-страниц.

Как очистить:

Открыть меню "Настройки" → "Приложения".

Найти Safari.

Нажать "Очистить историю и данные сайтов".

Выбрать нужный период (лучше всего "За всё время").

Подтвердить удаление.

Если требуется удалить только данные сайтов, но сохранить историю:

Настройки → Приложения → Safari → Дополнительно → Данные сайтов → Удалить все данные сайтов.

После этого страницы будут загружаться заново, и потребуется повторный вход в аккаунты.

Очистка кэша в Chrome

Chrome встроил собственные инструменты для удаления временных файлов.

Порядок действий:

Открыть Chrome.

Перейти в меню (три точки).

Выбрать "Настройки" → "Приватность и безопасность" → "Удалить данные браузера".

Установить период "За всё время".

Оставить галочку на пункте "Кэшированные файлы и изображения".

Подтвердить.

После очистки браузер загружает страницы заново, что помогает избавиться от зависаний. Закладки и сохранённые пароли при этом остаются.

Удаление или выгрузка "тяжёлых" приложений

Соцсети, стриминговые платформы, видеоредакторы и игры часто накапливают на устройстве несколько гигабайт кэша.

Как освободить память:

Открыть Настройки → Основные → Хранилище iPhone.

Посмотреть, какие приложения занимают больше всего места.

Выбрать нужное.

Нажать "Выгрузить приложение" (удаляется только программа, данные остаются)

или "Удалить приложение" (удаляются и данные, и программа).

При необходимости загрузить приложение снова через App Store.

Для автоматического контроля можно активировать функцию

Настройки → App Store → Выгружать неиспользуемые приложения.

Перезагрузка устройства

Перезагрузка помогает удалить часть скрытых временных данных, которые недоступны пользователю.

Как выполнить:

Удерживать кнопку питания вместе с кнопкой увеличения громкости, выключить устройство через ползунок и включить снова.

Или: Настройки → Основные → Выключить.

После перезагрузки система очищает множество фоновых процессов, что обычно улучшает стабильность работы.