Азербайджанские гимнасты стали чемпионами Европы

Азербайджанские гимнасты в соревнованиях смешанных пар стали чемпионом Европы по аэробной гимнастике.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

В финале чемпионата Европы по аэробной гимнастике, который прошел в Гяндже 14-16 ноября, члены сборной Азербайджана, смешанная пара в составе Мадины Мустафаевой и Владимира Долматова, заняли 1-е место с результатом 19 600 баллов.