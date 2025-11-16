В Великобритании пересмотрят миграционные правила

Великобритания сделает статус беженца временным и увеличит срок ожидания постоянного проживания до 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Independent.

В публикации отмечается, что 17 ноября министр внутренних дел королевства Шабана Махмуд представит изменения в законодательстве, которые должны "восстановить контроль и справедливость" в системе предоставления убежища мигрантам.

Махмуд отмечает, что изменения станут крупнейшим пересмотром миграционных правил за последние десятилетия.

Изменения должны пересмотреть статус беженца в Великобритании. Теперь они не будут получать права на постоянное проживание автоматически. Статус будет временным, продлевать его нужно будет каждые 2,5 года.

До этого сообщалось, что в 2024 году иностранцы подали 108 тыс. запросов на получение убежища в Великобритании, что стало рекордно большой величиной для страны. В прошлом году количество поданных запросов увеличилось по сравнению с 2023 годом на 28%. Это самый большой показатель с 1979 года, когда начали вести такую статистику.