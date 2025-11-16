Зангезурский коридор служит важным фактором трансформации Южного Кавказа и Центральной Азии

Зангезурский коридор служит важным фактором трансформации двух ключевых регионов: Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend главный научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований Узбекистана Жахонгир Саидов.

"Проект Зангезурского коридора приобретает все большее значение в укреплении межрегиональных связей. С одной стороны, он направлен на усиление стратегического сотрудничества тюркских стран, с другой - служит важным фактором трансформации двух ключевых регионов: Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот коридор не только создает новые транспортные маршруты, но и формирует новую логику пространственной взаимосвязанности, становясь важным инструментом сопряжения интересов, инфраструктур и транспортных систем", - отметил Саидов.

По его словам, присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии является судьбоносным событием, открывающим устойчивый шестисторонний формат сотрудничества. Он позволит углубить многовековую дружбу между народами и расширить всестороннее сотрудничество в политической, экономической, транспортной, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Эксперт подчеркнул роль Среднего коридора и инфраструктуры Азербайджана в транспортно-логистической стратегии региона. "За последние годы Средний коридор и инфраструктура Азербайджана стали ключевым звеном в транспортно-логистических стратегиях стран Центральной Азии, предоставляя более короткий путь для доставки грузов из Азии в Европу. Азербайджан, благодаря своему географическому положению, выступает ключевым звеном коридоров по линии Восток-Запад. Инфраструктурные проекты Азербайджана, такие как модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и расширение Бакинского международного морского торгового порта, направлены на улучшение потенциала Среднего коридора. Эти изменения открывают новые экономические возможности для центральноазиатских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Узбекистана", - отметил Саидов.

Средний коридор зарекомендовал себя как ключевая транспортная артерия, связывающая Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Эксперт подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в развитие портовых и железнодорожных мощностей, а также обновление торгового флота, помогают снизить логистические узкие места и задержки при перевозках, что полностью соответствует долгосрочным стратегическим интересам стран Центральной Азии.

Жахонгир Саидов также подробно остановился на формирующейся энергетической кооперации, включая трехстороннее соглашение "Зеленый энергетический коридор" Азербайджан-Казахстан-Узбекистан. "Проект 'Зеленый энергетический коридор' представляет собой инициативу, направленную на экспорт возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан предпринимают совместные усилия для создания эффективной инфраструктуры, которая позволит передавать чистую электроэнергию на европейский рынок. Практическая реализация проекта по передаче 'зеленой' энергии включает создание совместного предприятия, строительство необходимой инфраструктуры и интеграцию энергетических систем. Каждое из государств-участников сосредоточится на развитии своих мощностей по производству солнечной и ветровой энергии. Например, Узбекистан ставит цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 40 процентов к 2030 году, что позволит создать избыток энергии, пригодный для экспорта", - отметил Саидов.

Он добавил, что Казахстан, Узбекистан и Азербайджан могут стать ведущими игроками в процессе энергетического перехода Европы, обеспечивая континент экологически чистой, стабильной и доступной энергией. Все три государства активно развивают сектор зеленой энергетики, вкладывают значительные ресурсы и привлекают международные инвестиции для расширения солнечных и ветровых мощностей. В Каспийском море заложен значительный потенциал для производства энергии от ветра - 157 ГВт, что создает возможности как для Азербайджана, так и для Казахстана и Узбекистана по развитию и экспорту зеленой энергии.

На вопрос о формировании нового устойчивого "азербайджано-центральноазиатского блока" Саидов подчеркнул: "Безусловно, в Ташкенте был достигнут окончательный консенсус по этому поводу. Все это результат активного развития сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии все последние годы. Теперь взаимодействие приобрело еще более выраженный характер и конкретное институциональное закрепление, отражающее взаимный интерес к укреплению политических, экономических и культурных связей между регионами. Азербайджан отныне не просто партнер центральноазиатской интеграции, а страна активно участвующая в процессах региональной взаимосвязанности, включая тюркское объединение. Другими словами, сегодня Баку органично дополняет наш регион своим призванием выступать мостом между Востоком и Западом, что особенно проявляется в формате ОТГ", - отметил эксперт.

Саидов также рассказал о значении Зангезурского коридора для экономической модели стран Центральной Азии. "Проект Зангезурского коридора не только усиливает связи между Азербайджаном и Турцией, но и открывает новый важнейший маршрут для стран Центральной Азии, которые стремятся обеспечить более эффективный доступ к европейским рынкам. Узбекистан как быстро развивающаяся экономика заинтересован в предельном облегчении перемещения товаров, и новые транспортные возможности, продвигаемые Азербайджаном, открывают совершенно иные экономические возможности для Центральной Азии. Именно такие прагматичные интересы стран делают наше сотрудничество прочнее и эффективнее", - заключил он.