Сборная Азербайджана объявила состав на матч с Францией

Сборный Азербайджана и Франции объявили состав на матч в рамках шестого заключительного тура группы D отборочного этапа чемпионата мира-2026, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Гисмат Алыев, Рахман Дашдамиров, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (к), Джейхун Нуриев, Хаял Алиев, Ренат Дадашов.

Франция: Люка Шевалье, Ибраима Конате (к), Лукас Эрнандес, Мало Гюсто, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Магнес Аклиуш, Уоррен Заир-Эмери, Кристофер Нкунку, Уго Экитике, Жан-Филипп Матета.

Встреча между командами состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00 по местному времени. Главным судьей назначен латвийский арбитр Андрис Трейманис.