Когда метеорный поток Леониды достигнет пика?

Метеорный поток Леониды близится к своему максимуму и достигнет пика вечером 17 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на starwalk.space, условия для наблюдения за "падающими звёздами" будут особенно благоприятными благодаря близости к новолунию.

Ожидается, что интенсивность потока достигнет примерно 15 метеоров в час. Радиант Леонид приходится на созвездие Льва, поэтому основное внимание рекомендуется уделять именно этой области неба. Тем не менее наблюдать стоит за всей ночной сферой, так как метеоры, удалённые от радианта, часто оставляют длинные хвосты. Для удобства ориентации в небе можно использовать специальные мобильные приложения.

Леониды - быстрые метеоры с зелёно-голубыми хвостами, связанные с кометой Темпеля-Туттля. Каждые 33 года комета сближается с Землёй и вызывает метеорные штормы, но в ближайшее время таких явлений не предвидится.