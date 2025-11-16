В европейской стране подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппа

Ветеринары подтвердили появление пятого в году крупного очага распространения птичьего гриппа в Чехии, сказал министр сельского хозяйства республики Марек Выборный.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 выявлен на птицеферме в городе Блатна в южной части Чехии. Уничтожению подлежат около 2,5 тыс. находящихся там домашних уток. Это хозяйство ранее уже сталкивалось с подобной проблемой. В 2017 году из-за птичьего гриппа на ферме было забито примерно 27 тыс. уток и ликвидировано почти 60 тыс. яиц.

В 2025 году птичий грипп был выявлен на пяти крупных чешских птицефермах. Четыре крупных очага ветеринары установили на этой неделе. Было забито и подлежит уничтожению в общей сложности свыше 70 тыс. особей домашних птиц.