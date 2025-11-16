Отбор к ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступает Франции после первого тайма

21:51

Завершился первый тайм матча между сборными Азербайджана и Франции.

Как сообщает Day.Az, по итогам первого тайма сборная Азербайджана уступает гостям со счетом 1:3.

21:50

Франция забила третий гол в ворота сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на первой добавленной минуте к первому тайму отличился Тюрам - 1:3.

21:30

Франция вышла вперед в матче со сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 30 минуте второй мяч гостей забил Магнес Аклиуш.

21:18

Франция сравнивает счет в матче со сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 17-й минуте отличился Жан-Филипп Матета - 1:1.

21:04

Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 3-й минуте Ренат Дадашов забил после прострела и вывел вперед сборную Азербайджана.

21:01

Стартовал матч между сборными Азербайджана и Франции в рамках шестого заключительного тура группы D отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главный судья - латвийский арбитр Андрис Трейманис.