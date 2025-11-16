В США рассказали, когда американцы почувствуют рост доходов

Американцы ощутят реальный рост доходов в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в эфире Fox News глава минфина США Скотт Бессент.

Министр ожидает, что в первые два квартала 2026-го кривая инфляции пойдет на спад, а кривая реальных доходов ускорится.

"Когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют", - сказал глава минфина.