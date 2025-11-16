https://news.day.az/world/1795891.html В США рассказали, когда американцы почувствуют рост доходов Американцы ощутят реальный рост доходов в следующем году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в эфире Fox News глава минфина США Скотт Бессент. Министр ожидает, что в первые два квартала 2026-го кривая инфляции пойдет на спад, а кривая реальных доходов ускорится.
В США рассказали, когда американцы почувствуют рост доходов
Американцы ощутят реальный рост доходов в следующем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в эфире Fox News глава минфина США Скотт Бессент.
Министр ожидает, что в первые два квартала 2026-го кривая инфляции пойдет на спад, а кривая реальных доходов ускорится.
"Когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют", - сказал глава минфина.
