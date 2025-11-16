У берегов турецкого Измира спасли десятки нелегальных мигранта

Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта у берегов района Сеферихисар турецкой провинции Измир, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Командования береговой охраны Турции, надувная шлюпка дрейфовала в открытом море из-за поломки двигателя

После поступления сигнала о бедствии, в район бедствия направили судно береговой охраны. Сообщается, что в числе спасенных и доставленных на берег мигрантов 14 детей.

Кроме того, в районе Мендерес подразделениями береговой охраны на суше были задержаны 7 нелегальных мигрантов, включая несовершеннолетних.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты были переданы в региональное управление миграционной службы для прохождения необходимых процедур.

