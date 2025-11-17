Выходка блогерши в Баку возмутила соцсети

В соцсетях набирает популярность видео, снятое в центре Баку, на улице Низами (Торговая).

Как передает Day.Az, на вызвавших у общественности возмущение кадрах видно, как девушка в неподобающем наряде прогуливается по улице, привлекая взгляды прохожих.

Как стало известно, зовут ее Гёзде Йылдыз. Йылдыз - блогер из Турции. Она часто посещает Азербайджан и множество ее видео посвящены Баку.