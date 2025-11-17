https://news.day.az/society/1795951.html Выходка блогерши в Баку возмутила соцсети - ВИДЕО В центре Баку заметили девушку в необычном образе, и видео мгновенно привлекло внимание пользователей соцсетей.
Выходка блогерши в Баку возмутила соцсети - ВИДЕО
В соцсетях набирает популярность видео, снятое в центре Баку, на улице Низами (Торговая).
Как передает Day.Az, на вызвавших у общественности возмущение кадрах видно, как девушка в неподобающем наряде прогуливается по улице, привлекая взгляды прохожих.
Как стало известно, зовут ее Гёзде Йылдыз. Йылдыз - блогер из Турции. Она часто посещает Азербайджан и множество ее видео посвящены Баку.
