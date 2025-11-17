Выяснено, как генетика влияет на интеллект

Белое вещество мозга работает как коммуникационная сеть, которая состоит из пучков нервных волокон, передающих сигналы между различными областями. Ученые уже давно знают, что белое вещество не меньше, чем серое, важно для когнитивных функций, но до сих пор оставалось неясным, какие именно его особенности наиболее значимы, передает Day.Az со ссылкой на "@hi-tech".

В исследовании специалистов Исследовательского центра Лейбница приняли участие более 500 молодых людей, в основном студентов университетов. Каждый из них прошел серию тестов на интеллект, в том числе, выполнил ряд вербальных, числовых и пространственных задач, а также тесты на общие знания и скорость обработки информации. Кроме того, у участников взяли образцы ДНК для генетического анализа и провели детальное МРТ-сканирование мозга.

"В целом мы хотели более тщательно изучить структурную сетевую связность мозга в отношении интеллекта, поскольку уже известно, что разные области нашего мозга формируют сеть и обмениваются информацией", - объясняет соавтор работы Кристина Штаммен.

Используя передовые методы нейровизуализации, ученые смогли отдельно измерить три характеристики белого вещества: плотность нейритов (отростков нервных клеток), их ориентацию и степень их миелинизации - то есть, покрытия защитной оболочкой из миелина. Результаты оказались неожиданными.

Из трех измеренных параметров только плотность нейритов показала значимую связь с интеллектом. Люди с более высокими генетическими показателями интеллекта имели большую плотность нейритов в 28 из 64 изученных путей белого вещества. При этом более высокая плотность в 18 путях напрямую ассоциировалась с лучшими результатами в тестах на интеллект.

"Удивительным для нас стал факт отсутствия значимой связи между миелинизацией и интеллектом у молодых людей, поскольку долгое время существовала гипотеза, что именно миелинизация лежит в основе различий в интеллекте", - отмечает Штаммен.

Нейробиологи интерпретируют эти находки так: количество нервных волокон в определенных путях мозга может быть важнее для интеллекта, чем скорость или эффективность передачи сигналов по этим путям. Люди с более плотными связями в мозговых сетях могут быть лучше приспособлены для решения сложных задач, потому что в их мозге буквально больше параллельных маршрутов для обработки информации.

"Гены влияют на плотность нейритов определенных соединений в мозге, определяя таким образом наш интеллект. Каждая из этих трех взаимосвязанных переменных - генетический состав, мозг и интеллект - очень сложная сама по себе, поэтому даже незначительное на первый взгляд влияние отдельных факторов играет свою роль", - заключает Штаммен.