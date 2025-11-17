https://news.day.az/world/1795958.html Заместитель Рубио прибыла в Ереван обсуждать TRIPP Заместитель госсекретаря США Марко Рубио - Элисон Хукер - прибыла в Ереван. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ожидаются переговоры с различными представителями армянских властей. Отмечается, что Вашингтон намерен активизировать работу по реализации TRIPP (Зангезурского коридора).
