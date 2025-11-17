Заместитель Рубио прибыла в Ереван обсуждать TRIPP

Заместитель госсекретаря США Марко Рубио - Элисон Хукер - прибыла в Ереван.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ожидаются переговоры с различными представителями армянских властей.

Отмечается, что Вашингтон намерен активизировать работу по реализации TRIPP (Зангезурского коридора). Кроме того, будет обсуждаться открытие коммуникаций между Арменией и Турцией.