В Тегеране заявили, что не будут возобновлять переговоры по ядерной программе

Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) после того, как они попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкции Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой". После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН", - указал он.

29 сентября Совет Евросоюза решил вслед за "евротройкой" частично восстановить рестрикции в отношении исламской республики. Комплекс мер включает запрет на въезд ряда лиц в ЕС, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет на обслуживание иранских грузовых рейсов европейскими аэропортами.

