В Баку в рамках проекта Euronews Academy стартовала очередная обучающая программа по цифровой журналистике

17 ноября в рамках проекта Euronews Academy, реализуемого по совместной инициативе Агентства развития медиа Азербайджана и телеканала Euronews, стартовал очередной обучающий проект по "Цифровой журналистике".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на церемонии открытия, исполнительный директор представительства Euronews в Баку Фернандо Соареш отметил, что программа Euronews Academy является важной площадкой для обмена международным опытом в сфере медиа с журналистами.

Он отметил, что тренинг по "Цифровой журналистике" предоставляет участникам возможность освоить мировые стандарты медиа и практическое применение новых технологий.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджана Натиг Мамедли подчеркнул, что развитие медиа напрямую связано с инновационными подходами и повышением профессионализма. Он сказал, что упомянутые международные проекты способствуют укреплению цифровых навыков местных журналистов и устойчивому развитию медиасреды.

Первый день тренинга был посвящен теме "Цифровой сбор новостей и журналистика, основанная на данных". Известный специалист телеканала Euronews, мультимедийный журналист с более чем 14-летним международным опытом, Туба Алтункая познакомила участников с принципами анализа данных, фактчекинга и структурирования сюжетов в цифровой среде.

Тренинг продолжился интерактивными лекциями, групповыми заданиями и видеоанализом.

Стоит отметить, что в последующие дни тренинга, который проведут Т.Алтункая и руководитель греческой службы Euronews и ташкентского бюро Euronews Акис Тацис, пройдут сессии по модулям "Управление социальными сетями и YouTube-каналами" и "Мобильная журналистика".