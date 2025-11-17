Азербайджанское бюро по туризму планирует открыть постоянное представительство в Китае

Презентации, организованные Государственным агентством по туризму Азербайджана на международных выставках в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других городах, а также онлайн-кампании укрепили позиции Азербайджана на китайском рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на China Visitors Summit, который впервые прошел сегодня в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Он отметил, что Госагентство нацелено на расширение сотрудничества с Китаем по двум основным направлениям:

"Это реализация концепции China Ready для более комфортного приема китайских туристов в Азербайджане, повышение уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов и расширение маркетинговой деятельности для более широкого продвижения туристических возможностей Азербайджана в Китае".

Председатель агентства сообщил, что в следующем году планируется открытие постоянного представительства Азербайджанского бюро по туризму в Китае:

"Этот шаг обеспечит более глубокую интеграцию на китайском рынке и откроет путь к новому этапу туристических отношений".

Он добавил, что все эти инициативы внесут значительный вклад в увеличение взаимного туристического потока между Азербайджаном и Китаем и дальнейшее укрепление экономического и культурного сотрудничества.