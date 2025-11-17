Заместитель госсекретаря США посетит Азербайджан

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон М. Хукер на этой неделе посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный департамент США.

"Заместитель государственного секретаря Хукер будет находиться с рабочим визитом в Армении и Азербайджане с 15 по 21 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Другие подробности визита не разглашаются.