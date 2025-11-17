Президент Ильхам Алиев: Баку сегодня также является площадкой для международного цифрового сотрудничества

Баку, который принимает Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций, сегодня является не только глобальным центром телекоммуникаций, но и площадкой для международного цифрового сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Отметив, что в рамках конференции планируется открытие в Баку Регионального центра акселерации МСЭ, Президент Азербайджана добавил: "Этот Центр, который войдет в глобальную инновационную сеть МСЭ, станет для региона ведущей платформой в сфере инноваций и предпринимательства".