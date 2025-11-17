В Казахстане принят закон по ИИ

Казахстан принял первый в Центральной Азии Закон "Об искусственном интеллекте".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, документ формирует новую правовую основу, которая позволяет внедрять ИИ в экономику и государственные сервисы, сохраняя главный приоритет права, свободы и достоинство человека.

Новый закон вводит принципы, которые должны защищать каждого гражданина. Человек имеет право знать, что в принятии решения участвовала система ИИ, может запросить объяснение, если автоматическое решение затронуло его интересы, а его данные должны обрабатываться только в рамках закона и только с надлежащей защитой.

Закон прямо запрещает создание и использование систем, которые пытаются манипулировать поведением человека, использовать его уязвимость, формировать социальный рейтинг, определять эмоции без согласия или собирать данные незаконно.

Отдельная часть закона касается синтетического контента изображений, видео, аудио и текстов, созданных искусственным интеллектом и имитирующих реальные события или людей. Такие материалы должны быть чётко и заметно маркированы, чтобы каждый пользователь понимал, что перед ним сгенерированная информация.

Закон также закладывает основу для формирования национальной платформы искусственного интеллекта.