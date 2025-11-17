Проект Digital Silk Way укрепит международную цифровую связанность Азербайджана

Проект Digital Silk Way, реализованный AzerTelecom укрепит международную цифровую связанность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

"Проект Digital Silk Way, соединяющий Азербайджан с Грузией и далее с Европой с помощью нового волоконно-оптического магистрального канала, как ожидается, дополнительно повысит международную связанность и устойчивость цифровой инфраструктуры", - сказала она.

Кроме того, генсек МСЭ подчеркнула, что стратегия "Цифровой Азербайджан 2030" стимулирует цифровую трансформацию с помощью инвестиций в облачные сервисы, умную инфраструктуру, дата-центры, которые могут поддерживать искусственный интеллект.

"Считаю, что такие инициативы действительно демонстрируют силу и важность глобальной связности. Это объединяющая тема WTDC-25, на которой мы будем собираться в течение следующих двух недель для выработки глобальной повестки цифрового развития", - сказала Дорин Богдан-Мартин.