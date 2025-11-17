В Баку пойдет снег

В Азербайджане в этом году установилась мягкая погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 17 ноября, днём температура воздуха приближается к 20 градусам.

А когда же в Баку выпадет первый снег?

По данным известного точными прогнозами сервиса AccuWeather, в этом году снег в Баку не ожидается.

Предполагается, что первый снег в Баку может пройти 30 января будущего года, а также 6-8 февраля.

