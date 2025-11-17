https://news.day.az/society/1796058.html В Баку пойдет снег - ДАТЫ В Азербайджане в этом году установилась мягкая погода. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 17 ноября, днём температура воздуха приближается к 20 градусам. А когда же в Баку выпадет первый снег? По данным известного точными прогнозами сервиса AccuWeather, в этом году снег в Баку не ожидается.
В Баку пойдет снег - ДАТЫ
В Азербайджане в этом году установилась мягкая погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 17 ноября, днём температура воздуха приближается к 20 градусам.
А когда же в Баку выпадет первый снег?
По данным известного точными прогнозами сервиса AccuWeather, в этом году снег в Баку не ожидается.
Предполагается, что первый снег в Баку может пройти 30 января будущего года, а также 6-8 февраля.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
