К работе WUF13 планируется привлечь около 2 500 волонтеров

Ожидается, что к работе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) присоединятся около 2 500 волонтеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Операционной компании WUF13 в Азербайджане Адил Мамедов в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённого WUF13.

"5 декабря, в День волонтеров в Азербайджане, мы планируем открыть Волонтерский центр в Баку",- сказал он.

Мамедов отметил, что планируется построить почти 90 000 кв. м временной инфраструктуры для проведения всех сессий, круглых столов и пленарных заседаний WUF13.

"Наиболее важная часть площадки - выставка. Ее площадь составляет около 35 000 кв. м",- сказал он.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.