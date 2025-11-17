Испания ограничила разведение кур вне помещений

С 13 ноября в Испании действует запрет на разведение кур на открытом воздухе. Это одна из мер, утвержденных Министерством сельского хозяйства королевства для борьбы с птичьим гриппом в связи с ростом числа случаев заболевания в Европе.

Как передает Day.Az, ограничение распространяется на всю страну, включая органические фермы и фермы для личного потребления.

Испания, пишет 20minutos, расположена на ключевом миграционном пути птиц, летящих на зимовку из Северной Европы в Африку. Эти виды могут быть переносчиками вируса и передавать его при контакте с другими птицами. После попадания вируса на птицеферму скорость передачи увеличивается из-за близкого расположения животных и контакта с инфицированными выделениями. Птицы, находящиеся на свободном выгуле, наиболее подвержены такому прямому контакту с дикими.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 103 случая заболевания людей с 2020 года по январь 2025 года, при этом не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека человеку. Два случая были выявлены в Испании в период с 2020 по 2024 год.

Помимо рисков для здоровья, вспышки заболевания негативно сказываются на экономике и благополучии животных. С 18 июля 2025 года Испания утратила статус страны, свободной от птичьего гриппа, что запрещает экспорт птицеводческой продукции. В случае каждой вспышки вся деятельность на фермах приостанавливается, вся птица забивается, а также уничтожаются такие ресурсы, как корма и вода, в соответствии с протоколом, установленным Министерством сельского хозяйства Испании и нормативными актами Европейского Союза.