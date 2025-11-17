https://news.day.az/world/1796005.html Молния ударила в часовую башню в Мекке - ВИДЕО Молния ударила в Королевскую часовую башню в Мекке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
