В Баку проходит China Visitors Summit

Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, саммит организован Государственным агентством Азербайджана по туризму.

China Visitors Summit считается одним из важных мероприятий, которое позволит увеличить поток туристов из Китая - приоритетного рынка для азербайджанского туризма.

В мероприятии принимают участие официальные лица Азербайджана и Китая.

