Стало известно, когда завершат расшифровку черных ящиков турецкого самолёта

Расшифровка бортовых самописцев турецкого военного самолёта C-130, разбившегося в Грузии, должна завершиться к концу нынешней недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Hürriyet", в одном из самописцев содержатся записи переговоров пилотов между собой и с диспетчерами, а также звуковые данные, зафиксированные непосредственно перед авиакатастрофой. Во втором регистраторе специалисты изучают параметры работы бортовых систем и механизмы записи технической информации.

Для установления точных причин произошедшего проводится детальный анализ примерно 180 параметров, считанных с самописцев. Предполагается, что следственная группа завершит работу до конца недели.

Представители официальных структур подчёркивают, что сейчас рассматриваются все возможные версии трагедии. На данном этапе, по их словам, не стоит делать поспешных выводов или доверять непроверённым слухам.