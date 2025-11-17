https://news.day.az/world/1795914.html Фицо неожиданно отменил важное обращение Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о неожиданном решении политика сообщает словацкий телеканал Markíza. "Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание", - сообщил он.
