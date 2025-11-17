Фицо неожиданно отменил важное обращение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о неожиданном решении политика сообщает словацкий телеканал Markíza.

"Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание", - сообщил он. По его словам, Фицо стало плохо еще в субботу.

Планировалось, что премьер в воскресенье обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию.