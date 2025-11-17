В Баку наша задача - укрепить цифровую устойчивость через дискуссии и резолюции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Генсек подчеркнула, что связь сегодня является и будет оставаться краеугольным камнем индивидуальной и коллективной устойчивости человечества.

Она сказала, что доступ к интернет сети может означать шанс для ребёнка получить образование, возможность для нового бизнеса предоставлять важнейшие услуги с использованием мобильных технологий, доступ будущей матери к жизненно важной медицинской информации, а для молодежи - возможность получить навыки, необходимые для достойного заработка.

"Здесь, в Баку, наша задача - помочь удовлетворить эти потребности и укрепить устойчивость через наши политические дискуссии и резолюции", - отметила она.

По словам Богдан-Мартин, WTDC-25 направлена на то, чтобы сделать цифровые возможности значимыми и доступными для всех, создать условия, которые не оставят никого позади в стремительно меняющемся технологическом мире, и вдохнуть новую жизнь в глобальную цифровую повестку развития.

Особое внимание она уделила инициативе Partner2Connect, отметив, что именно в рамках этой коалиции наиболее ярко проявляется сила коллективного прогресса. Инициатива мобилизовала более тысячи обязательств и около 80 миллиардов долларов США, направленных на обеспечение значимого подключения и устойчивой цифровой трансформации.

Она также напомнила о вкладе Дональда Мейтланда, возглавившего в 1980-х Независимую комиссию по глобальному развитию телекоммуникаций и подготовившего отчёт "Недостающее звено", который впервые связал развитие телекоммуникационной инфраструктуры с экономическим ростом и призвал ликвидировать разрыв между развитыми и развивающимися странами. По словам Богдан-Мартин, именно этот отчет Мейтланда заложил основу для создания Бюро развития телекоммуникаций МСЭ и определил его миссию.