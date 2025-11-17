Илон Маск раскритиковал Windows

Глава Tesla Илон Маск присоединился к критике операционной системы (ОС) Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что в соцсетях вышла реклама новых функций искусственного интеллекта (ИИ) Windows с участием популярных блогеров. Многие пользователи встретили рекламные ролики Microsoft с негативом и критикой - в том числе, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Одним из первых высказался глава Epic Games - создавшей игру Fortnite компании - Тим Суинни. Он попросил, чтобы Microsoft позволила размещать панель задач вертикально, как это было в Windows 10, и отключила требование создавать учетную запись. Позже к его критике присоединился Илон Маск, который заметил, что особенно согласен с претензией Суинни, касающейся создания аккаунта.