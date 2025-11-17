В Баку проходят совещания по подготовке к зиме

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку в районах столицы проводятся совещания с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений и частного сектора, посвящённые подготовке к зимнему сезону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Пресс-службе Исполнительной власти города Баку сообщили, что основная цель совещаний - изучение готовности районных служб к холодной зиме, особенно к обильным снегопадам, а также обсуждение необходимых мероприятий в этот период.

Первые совещания были проведены в Сабунчинском, Хатаинском и Низаминском районах столицы. В совещаниях приняли участие начальники управлений Исполнительной власти города Баку, руководители коммунальных и других городских служб. Отмечено, что Исполнительная власть города Баку назначила ответственное лицо за каждый район, и эти лица совместно с представителями местных исполнительных органов проверили уровень подготовки районов к зимнему сезону, выполнение данных поручений и проведённых работ.

Подчёркивалось, что в связи с дождливой и морозной погодой в зимние месяцы штабы, созданные в районных исполнительных органах для подготовки к зиме, а также руководители коммунальных и хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть полностью готовы к выполнению возложенных на них обязанностей. Каждому ведомству даны поручения о сборе необходимого количества инструмента и инвентаря (лопаты, скребки, ломы и т.п.) для очистки снега, создании запасов соли, проверке состояния специальной техники. Подготовлены списки ответственных лиц за очистку улиц и дворов района от снега, а также принято решение привлекать к этим работам не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителям управлений, организаций и частных структур, муниципалитетов, а также представителям общественности, в том числе руководителям объектов общественного питания, было адресовано обращение активно участвовать в очистке принадлежащих им территорий в снежные дни и в соответствии с правилами, которые применяются в европейских странах.