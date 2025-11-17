Аравийский полуостров продолжает обновлять рекорды по осадкам

Аравийский полуостров продолжает обновлять рекорды по осадкам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию видео обстановки после града в пригороде Медины.