Аравийский полуостров продолжает обновлять рекорды по осадкам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию видео обстановки после града в пригороде Медины.
