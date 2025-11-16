Историческое решение: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" в действии!

Автор: Акпер Гасанов

15-16 ноября 2025 года в Ташкенте прошла 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Помимо президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в ней впервые в статусе полноправного участника принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И, безусловно, ключевым итоговым документом данного форума стало решение о присоединении Азербайджана к формату "Центральная Азия" в качестве полноправного члена.

Также совместным заявлением утверждены Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности на 2026-2028 годы. Министрам иностранных дел поручено привести регламентирующие документы в соответствие с новым статусом Азербайджана.

Этот шаг воспринимается многими экспертами как запуск новой главы в архитектуре регионального сотрудничества - не просто формального, но более институционализированного формата "Центральная Азия + Азербайджан": зеркального, но равноправного, партнерского взаимодействия. Очевидно, что включение в консультативный формат ЦА усиливает роль Азербайджана как моста между Южным Кавказом и Центральной Азией.

Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, страны Центральной Азии и Азербайджан теперь формируют единое геополитическое и геоэкономическое пространство. Это расширяет стратегическое влияние нашей страны, особенно на евразийской карте, и дает ему более весомый голос в региональных процессах. Говоря конкретнее, через участие в механизмах, разработке концепций безопасности и стратегии устойчивого развития региона, Баку получает возможность влиять на общий курс Центральной Азии.

Это усиливает его международную субъектность и позволяет формировать общие позиции по стратегическим вопросам, таким как транзит, водные ресурсы, энергетика и безопасность. Кроме того, решение о присоединении Азербайджана отражает растущее желание в регионе транслировать единую и скоординированную позицию на глобальной арене. Безусловно, принятое решение укрепит голос стран Центральной Азии на международных площадках.

И еще. Принятие Азербайджана наравне с государствами ЦА в документы, такие как Концепция безопасности и Каталог рисков, улучшает потенциал коллективного реагирования на трансграничные угрозы. Совместная выработка подходов к современным рискам (экстремизм, киберугрозы, водная нестабильность) повышает устойчивость всех участников.

Стоит отметить и экономические преимущества принятия исторического решения для Азербайджана. Очевидно, что будет иметь место усиление промышленного и инвестиционного сотрудничества. Уже на министерском уровне в рамках формата "Центральная Азия + Азербайджан" заявлено о намерении углубить совместное промышленное сотрудничество, развивать совместные производства и создавать цепи добавленной стоимости.

Это открывает возможности для диверсификации экономики Азербайджана, выхода на новые рынки и совместных крупных инвестпроектов. В условиях, когда Азербайджан является ключевым транзитным звеном благодаря своей географии, Ташкентскую встречу можно считать дополнительным стимулом для развития "Среднего коридора" через Южный Кавказ. Как отметил глава нашего государства Ильхам Алиев, объемы транзита через страну значительно выросли, а модернизация инфраструктуры - от транспортных коридоров до цифровых проектов - находится на повестке дня.

Уже сейчас между странами отмечается бурный рост товарооборота. Например, торговля между Узбекистаном и Азербайджаном за первые 9 месяцев 2025 года выросла почти на 87,5 % по сравнению с прошлым годом. Более тесное экономическое интегрирование может повысить этот тренд, открыть новые рынки и увеличить экспорт готовых товаров.

При этом, через сотрудничество с Азербайджаном страны Центральной Азии могут использовать выгодное географическое положение нашей страны как "ворота" на Кавказ и далее на рынки Европы и Ближнего Востока. Это ускоряет интеграцию в мультимодальные маршруты и повышает привлекательность Среднего коридора. Плюс, партнерство с Азербайджаном дает странам Центральной Азии доступ к капиталу и технологическим компетенциям, особенно в сферах, где Азербайджан имеет опыт: энергетика, нефть и газ.

Как видим, решение, принятое на 7-й Консультативной встрече в Ташкенте, знаменует собой важный поворот в архитектуре регионального сотрудничества. Формат "Центральная Азия + Азербайджан" получает не просто декларативный, а институциональный характер. Это шаг, который открывает новые перспективы и для Баку, и для пяти стран Центральной Азии - экономические, логистические, стратегические. И именно поэтому принятое сегодня решение можно назвать историческим.