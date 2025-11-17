В Баку проходит церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan - ФОТО
17 ноября в Baku Expo Center проходит церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan (SAF 2025), организованного при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и проекта "STEAM Азербайджан".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии участвуют министр науки и образования Эмин Амруллаев, представители государственных органов, депутаты парламента, главы дипломатических миссий, представители СМИ, а также известные общественные деятели и др.
Фестиваль направлен на продвижение STEAM-образования, обмен международным опытом и демонстрацию инновационных проектов учащихся и молодых специалистов.
SAF 2025 традиционно объединяет талантливую молодежь, педагогов и экспертов, формируя платформу для обсуждения современных тенденций в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре