В Баку проходит церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan

17 ноября в Baku Expo Center проходит церемония открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan (SAF 2025), организованного при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и проекта "STEAM Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии участвуют министр науки и образования Эмин Амруллаев, представители государственных органов, депутаты парламента, главы дипломатических миссий, представители СМИ, а также известные общественные деятели и др.

Фестиваль направлен на продвижение STEAM-образования, обмен международным опытом и демонстрацию инновационных проектов учащихся и молодых специалистов.

SAF 2025 традиционно объединяет талантливую молодежь, педагогов и экспертов, формируя платформу для обсуждения современных тенденций в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

