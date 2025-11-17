Азербайджан демонстрирует ясное видение устойчивого городского развития

Азербайджан демонстрирует ясное и сильное видение устойчивого городского развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам директор по внешним связям, стратегии, знаниям и инновациям Программы ООН по населенным пунктам UN-HABITAT Эдлам Йемеру по завершении брифинга для дипломатического корпуса, посвященной WUF13 в Баку.

"Выбор страны и города-хозяина Всемирного форума городов проходит по строгой и конкурентной процедуре. Заинтересованные города и страны подают заявки и свои предложения в UN‑HABITAT, который проводит тщательную оценку. Среди ключевых критериев - приверженность города и страны вопросам устойчивого развития городов, обеспечению доступного жилья и смежным вопросам", - сказала она.

По ее словам, также оцениваются возможности города и государства с точки зрения логистики и инфраструктуры, чтобы принять участников форума на высоком уровне.

"По этим показателям было установлено, что Баку и Азербайджан полностью соответствуют всем требованиям. Мы убеждены, что Баку и страна в целом демонстрируют ясное и сильное видение устойчивого городского развития и прогресса в обеспечении адекватного жилья", - подчеркнула Йемеру.

Она отметила, что Баку - уникальный город и площадка для проведения форума.

"Здесь гармонично сочетаются культура и современность, традиции и инновации, а значит, город способен предложить множество перспективных решений в сфере устойчивого развития. Именно поэтому Азербайджан был выбран принимающей стороной Всемирного городского форума", - сказала она.

По ее словам, форум открывает значительные возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона Центральной Азии.

"Это шанс наладить международные связи, представить опыт и практики Азербайджана и региона на мировой арене, а также укрепить партнерство между странами для совместного продвижения вопросов устойчивого развития городов и доступного жилья", - добавила представитель организации.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран мира.