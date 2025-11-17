Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по 100-процентному охвату населения широкополосным интернетом

Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по 100-процентному охвату населения широкополосным интернетом. Наша страна также входит в число передовых стран в сфере цифровой личности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Глава государства подчеркнул, что система биометрической цифровой подписи SIMA уже принята 3,6 млн пользователей, интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем. "Неслучайно Азербайджан вошел в группу высшей категории "Индекса развития электронного правительства ООН". Наша цель - в течение ближайших пяти лет войти в число первых 40 стран по этому индексу", - добавил Президент Ильхам Алиев.