В Китае готовят новые турпакеты для Азербайджана

Китайские туроператоры планируют представить новые турпакеты, ориентированные на Азербайджан, используя накопленный в стране опыт и информацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид на China Visitors Summit, который впервые прошел сегодня в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Он подчеркнул, что эта инициатива еще больше укрепляет сотрудничество в сфере туризма между Китаем и Азербайджаном: "Эта платформа еще больше укрепляет контакты между представителями туристической индустрии обеих стран".