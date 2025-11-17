В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации Евросоюза.

Как передает Day.Az, служба государственного аудита сможет эффективнее выполнять функции ведомства, поэтому оно перестанет существовать со 2 марта 2026 года. По этой же причине упразднится и Служба по защите персональных данных, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Антикоррупционное бюро было создано в конце 2022 года по рекомендации Евросоюза. Оно проверяет декларации госслужащих, партий и НПО.