https://news.day.az/world/1796051.html В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации Евросоюза. Как передает Day.Az, служба государственного аудита сможет эффективнее выполнять функции ведомства, поэтому оно перестанет существовать со 2 марта 2026 года.
В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро
В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации Евросоюза.
Как передает Day.Az, служба государственного аудита сможет эффективнее выполнять функции ведомства, поэтому оно перестанет существовать со 2 марта 2026 года. По этой же причине упразднится и Служба по защите персональных данных, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Антикоррупционное бюро было создано в конце 2022 года по рекомендации Евросоюза. Оно проверяет декларации госслужащих, партий и НПО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре