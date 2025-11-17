https://news.day.az/world/1796057.html Последствия торнадо в итальянском городе - ВИДЕО Водяной смерч натворил бед в итальянской Генуе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Обычно водяные смерчи не очень опасны и рассеиваются при выходе на сушу, но не в этот раз. Торнадо был настолько сильный, что повредил прибрежные здания и даже перевернул грузовик.
