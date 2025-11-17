Начато производство фибер-оптического кабеля, который будет проложен по дну Каспия

Начато производство фибер-оптического кабеля, который будет проложен по дну Каспийского моря.

Об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Завершен анализ маршрута по дну Каспийского моря, по которому будет проходить кабель. В ближайшее время компанией, проводящей эти работы, будет представлен отчет операторам, реализующим проект. Производство кабеля будет завершено к лету 2026 года, и в этот период следующего года по намеченному маршруту из Казахстана в Азербайджан будет проложена фибер-оптическая кабельная линия по дну Каспийского моря. До конца следующего года планируется завершить работы по прокладке кабеля и ввести его в эксплуатацию", - сказал он.