Свыше 400 человек стали жертвами взрывов мин с 2020 года в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"Сегодня в результате взрыва мины на границе с Арменией серьезно пострадал сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики. Только с момента окончания 44-дневной войны 2020 года жертвами взрывов мин стали 412 человек. Эта гуманитарная трагедия, жертвами которой становятся мирные жители, которая препятствует восстановлению и безопасному возвращению, является грубым нарушением международного гуманитарного права. Это также подчеркивает насущную необходимость ускоренной международной поддержки комплексных операций по разминированию", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что в Газахе разорвалась мина, пострадал сотрудник ANAMA.