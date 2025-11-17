Эффектные кадры приближения песчаной бури в Аргентине

Эффектные кадры приближения песчаной бури обрели популярность в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Природное явление произошло в Аргентине. Буря подходила к городу Хенераль Вильегас.

Пользователи удивлены тем, насколько огромным оказался столб пыли и песка.

Представляем вашему вниманию данное видео: