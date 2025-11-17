https://news.day.az/world/1796092.html Эффектные кадры приближения песчаной бури в Аргентине - ВИДЕО Эффектные кадры приближения песчаной бури обрели популярность в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Природное явление произошло в Аргентине. Буря подходила к городу Хенераль Вильегас. Пользователи удивлены тем, насколько огромным оказался столб пыли и песка. Представляем вашему вниманию данное видео:
Эффектные кадры приближения песчаной бури обрели популярность в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Природное явление произошло в Аргентине. Буря подходила к городу Хенераль Вильегас.
Пользователи удивлены тем, насколько огромным оказался столб пыли и песка.
Представляем вашему вниманию данное видео:
