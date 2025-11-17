"Карабах" обратился к болельщикам перед матчем с "Наполи"

Футбольный клуб "Карабах" обратился к своим болельщикам перед выездным матчем с "Наполи" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, по причинам, не зависящим от "Карабаха", продажа билетов для болельщиков гостей будет приостановлена с 21 ноября.

В настоящее время желающие поддержать "Карабах" могут приобрести онлайн-билеты на портале iTicket.az.

Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября на стадионе Stadio Diego Armando Maradona и начнется в 00:00 по бакинскому времени.