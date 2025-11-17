Трамп начал регулярно беседовать с принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп стал каждую неделю созваниваться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом. Об этом со ссылкой на источники в президентской администрации сообщает американский журнал Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Симпатия Трампа к Мухаммеду искренняя, и они еженедельно разговаривают по телефону", - передали изданию близкие к хозяину Белого дома источники.