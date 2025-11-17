Известный актер впервые получил «Оскар»

Американский актер и продюсер Том Круз получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Variety.

Награду артисту вручил прославленный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту во время премии Governors Awards. Получая свою первую статуэтку от Киноакадемии, Круз произнес эмоциональную речь о роли кинематографа в его жизни.

"Кино вызвало во мне жажду приключений, жажду знаний, желание понять человечество, создавать персонажей, рассказывать истории, увидеть мир. Оно открыло мне глаза. Кинематограф - это не моя работа. Это то, кем я являюсь", - заявил Круз.

Ранее актер был номинирован на премию "Оскар" четыре раза: за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также за продюсирование картины "Топ Ган: Мэверик".