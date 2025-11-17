Этих водителей автобусов уволили с работы

В настоящее время в ООО "BakuBus" работают 3 047 водителей.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании.

Сообщается, что с начала текущего года за несоблюдение дисциплинарных требований в соответствии с трудовым законодательством 17 водителей были уволены, а 125 водителей получили письменные и устные предупреждения.

"Отмечаем, что часть обучения, которое проходят водители при приёме на работу, включает программу по правилам общения и поведения с пассажирами. Кроме того, со всеми водителями регулярно проводятся беседы относительно их отношений с пассажирами".

В ведомстве подчеркнули, что основным приоритетом является ответственное и профессиональное обслуживание каждым из 3 047 водителей:

"Поэтому при выявлении нарушений в отношении пассажиров в рамках дисциплинарных процедур принимаются соответствующие меры", - говорится в сообщении.